Ehrenbürger Hermann Kölmel darf über Durmersheim fliegen

Der Durmersheimer Ehrenbürger Hermann Kölmel hat jetzt seinen 80. Geburtstag gefeiert. Eine große Zahl an Ehrengästen erschien in Durmersheim zur Gratulation.

Er reist gerne und fliegt gerne. Nun kann Hermann Kölmel seine Heimatgemeinde auch aus der Luft begutachten. Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) überreichte dem einzigen noch lebenden Ehrenbürger der Gemeinde als Präsent einen Rundflug über Durmersheim: Kölmel feierte seinen 80. Geburtstag mit zahlreichen Ehrengästen, darunter Repräsentanten des Landkreises, Bürgermeistern und Weggefährten aus dem Gemeinderat.

Er hat die Geschichte Durmersheims maßgeblich mitgeprägt. Klaus Eckert

Bürgermeister

Seit 2020 ist Kölmel Ehrenbürger. „Er hat die Geschichte Durmersheims in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und wesentliche Entscheidungen im Ort vorangebracht“, sagte Eckert in seiner Laudatio.

38 Jahre lang saß Kölmel im Gemeinderat und war von 2012 bis 2018 stellvertretender Bürgermeister. Über 15 Jahre hinweg gehörte er dem Kreistag an und von 1989 bis 1999 war er Fraktionsvorsitzender der CDU.

Initiator der Stadtbahnhaltestelle Nord

„Er war Initiator der Stadtbahnhaltestelle Durmersheim-Nord, wesentlich an der Gründung der Altentagesstätte und der Entwicklung der Baugebiete im Tiefgestade beteiligt“, erklärte Eckert. Von 1983 bis 2009 arbeitete Kölmel als Rektor der Durmersheimer Realschule und übernahm darüber hinaus die Position als geschäftsführender Schulleiter aller Durmersheimer Schulen.

Ehrenamtlich engagierte er sich zudem für die Konzertfreunde Hardt, deren Gründungsmitglied er ist. Darüber hinaus gehörte der Jubilar unter anderem zu den Gründern der Lebenshilfe, Kreisvereinigung Rastatt/Murgtal, wo er bis 2010 auch im Vorstand war.

38 Jahre lang im Gemeinderat

Die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland am Bande, der Ehrennadel des Gemeindetages in Gold sowie die zweimalige Teilnahme an der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten – diese Fixpunkte in Kölmels Lebensweg zeichnete Eckert nochmals nach. Die Folge: „Es ist mehr als verdient, dass er Ehrenbürger wurde“, konstatierte der Rathauschef, der in launigen Worten auch aus einem Brief einer Schülerin zitierte, in dem sie Rektor Kölmel folgendermaßen beschrieb: „Er ist ein humorvoller Mensch, der immer dann gute Laune hat, wenn der FC Bayern verloren hat.“

Ich empfinde das als große Ehre und Verpflichtung. Hermann Kölmel

Ehrenbürger

Und was bedeutet ihm die Ehrenbürgerwürde? „Ich empfinde das schon als große Ehre und Verpflichtung, gerade weil ausnahmslos alle Fraktionen dieser Entscheidung zugestimmt haben“, sagt er – und verweist zugleich auf die positive Entwicklung, die Durmersheim in den vergangenen Jahren genommen habe: „Gerade die Ostumgehung hat neue Wege geöffnet und den Verkehr in der Gemeinde wesentlich entlastet“, betont Kölmel.

Als ehemaliger Rektor zeigt er sich zudem stolz darauf, dass es im Ort alle weiterführenden Schulen gibt und Durmersheim sich als „Mittelpunkt der Hardt“ etabliert habe.

Begeisterter Teilnehmer an Oldtimer-Rallye

Kölmels Unternehmungslust ist derweil auch im reiferen Alter weiter ungebremst. Eine Wand in seinem Haus zieren dabei schon einige Urkunden. Sie belegen Kölmels mehrfache Teilnahme an den Baiersbronn Classic, der Oldtimer Rallye mit Fahrzeugen, die mindestens 40 Jahre alt sein müssen. Zuletzt erreichte er mit seiner alten Vier-Zylinder-Honda-Maschine 2019 Platz sieben. Und für ihn ist klar: „Nach der Pause in diesem Jahr will ich im nächsten Jahr wieder mitfahren.“