Aufwändige Sanierung

Warum Familie Groß aus Elchesheim-Illingen jede freie Minute für ein altes Haus geopfert hat

Über dreieinhalb Jahre lang haben Ute Groß und ihre Familie das denkmalgeschützte Haus in der Rheinstraße 44 in Illingen saniert. Viel Schweiß und Tränen flossen in jener Zeit. Warum es sich dennoch gelohnt hat.