Erste Reaktionen aus der Region zum Tod von Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Knapp acht Jahre später trat er in einem spektakulären Schritt als erster Papst seit mehr als 700 Jahren freiwillig zurück. Auf ihn folgte der Argentinier Jorge Bergoglio als Papst Franziskus. Benedikt lebte seitdem zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten.

Benedikt war der erste deutsche Papst seit etwa 480 Jahren. In seinem Pontifikat führte er den konservativen Kurs seines Vorgängers fort. Er stemmte sich gegen eine Modernisierung der Kirche, was ihm viel Kritik einbrachte. Seine Amtszeit wurde aber vor allem von dem Missbrauchsskandal überschattet, der die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzte.

Prägender Einfluss auf Entwicklung der katholischen Kirche

Sein Tod hat auch in der Region zu ersten Reaktionen geführt. Ulrich Stoffers, Dekan des Dekanats Rastatt, äußert sich wie folgt „Zweifellos hatte Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. prägenden Einfluss auf die Entwicklung der katholischen Kirche vom 2. Vatikanischen Konzil in den Sechzigerjahren bis zu seinem spektakulären Rücktritt 2013, mit dem er Geschichte schrieb. Er besaß die unter Gelehrten seltene Fähigkeit, auch komplexe Glaubensinhalte in gediegene Sprache zu fassen.

Auf ganz eigene Weise verband er hohe Gelehrsamkeit mit tiefer Verwurzelung in der Volksfrömmigkeit aus Kindertagen. Seine intellektuelle Brillanz hat über Generationen hinweg Theologen inspiriert, seine authentische Spiritualität Menschen im Glauben gestärkt. Zugleich steht er als Person geradezu exemplarisch für eine Weltkirche, die aus Angst vor Verrat an ihrer Gott gegebenen Lehre und ehrwürdigen Tradition wie erstarrt auf den Pluralismus der modernen Welt blickt.

Mutige Schritte in der Ökumene oder die Bereitschaft, innerkirchliche Vielfalt zuzulassen, waren seine Sache nicht. Als Papst irritierte er nicht wenige durch die Rückkehr zu teilweise vorkonziliarem Habitus. Sein erfolgloser Versuch, mit Gesten guten Willens traditionalistischen Kreisen die Hand auszustrecken, erscheint im Nachhinein als fataler Fehler.

Über seine Rolle und Verantwortung im aus heutiger Sicht problematischen Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt wird die weitere Forschung urteilen müssen. Nicht nur in dieser Hinsicht bleibt der ehemalige Professor, Erzbischof, Präfekt der Glaubenskongregation und Papst weiterhin Gegenstand fachlicher Diskussionen wie polemischer Kontroversen zwischen schroffen Gegnern und glühenden Verehrern“.

Noch keine Pläne für Kondolenzbücher in den Kirchen

Laut Stoffers gebe es noch keine Pläne, ob nach dem Tod von Benedikt XVI. in den Kirchen Kondolenzbücher ausgelegt werden. Auch über eine Trauerbeflaggung sei von der Diözese noch nicht entschieden worden.

Der Erzbischof Stephan Burger vom Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg schriebt in einer erstenm Stellungnahme: „Wir trauern um Papst emeritus Benedikt XVI. und erinnern uns in dieser Stunde der Trauer mit großer Dankbarkeit an das Wirken des „deutschen“ Papstes. Sein Pontifikat war für mich geprägt durch die beiden Seiten, die Benedikt XVI. stets zeigte: Die geistige Brillanz und fordernde Klarheit des Theologieprofessors sowie die Warmherzigkeit und fromme Tiefe eines geistlichen Ratgebers und Begleiters.

Wir in Freiburg erinnern uns besonders an seinen Besuch bei uns im September 2011. In seiner viel beachteten und durchaus auch kontrovers diskutierten Rede im Freiburger Konzerthaus hat Benedikt XVI. uns, gerade die Kirche in Deutschland, gemahnt, stets von neuem um die richtige Balance zu ringen: Als Kirche in der Welt und Teil dieser Welt zu sein und zugleich in reflektierter Zeitgenossenschaft entschieden und klar Zeugnis zu geben.

Ereignisse im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen nicht ausblenden

Bei aller Trauer dürfen wir die schmerzlichen Ereignisse im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen und -tätern nicht ausblenden, die Joseph Ratzinger als Erzbischof von München und Freising betreffen. Auch dürfen wir uns daran erinnern, dass er als Präfekt der Glaubenskongregation und als Papst klare Maßstäbe in der Aufarbeitung gesetzt hat.“

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst würdigte den verstorbenen Benedikt als Mann, der die katholische Kirche nachhaltig geprägt habe. Zwei Sätze aus dem Vermächtnis von Benedikt XVI. sind für Fürst heute besonders bedenkenswert: „Am Anfang steht nicht die Lehre, sondern die Person Jesus von Nazareth.“ In einem Brief an die irische Kirche zum dortigen Missbrauchsskandal im Jahr 2010 habe er geschrieben: „Wir brauchen eine neue Vision, um zukünftige Generationen zu inspirieren, das Geschenk unseres gemeinsamen Glaubens zu schätzen.“