Anders als die Stadtverwaltung in Rastatt kauft Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk kein Trinkwasser beim Händler für seine Belegschaft ein.

Ich weiß, dass eine andere Variante mit Trinkwasserspendern im Gespräch war. Es entzieht sich aber meiner Kenntnis, warum diese Lösung nicht zum Zuge kam. Ein Stück weit kann ich das verstehen. Die hygienischen Anforderungen an diese Geräte sind sehr hoch.

Das ist richtig. Wir bei den Stadtwerken sind überzeugt, dass Trinkwasser nicht nur ein gesundes, sondern auch nachhaltiges Getränk ist. Daher stellen wir unseren Mitarbeitern und Kunden im Kundenzentrum kostenfreies und erfrischendes Trinkwasser über Wasserspender zur Verfügung – sprudelnd, still und auf Wunsch auch gekühlt. Dies ist nicht nur ein gesunder Mehrwert für unsere Belegschaft und Kunden, sondern es hilft auch, den Verbrauch von Einwegflaschen zu reduzieren. Zusätzlich engagieren wir uns gemeinsam mit der Stadt für gesunde Erfrischung beim Lernen und Spielen, indem sukzessive Schulen und Kindergärten mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden.

Die Stadtwerke haben schon einige Millionen Euro in die Reinhaltung des Grundwassers investiert. Trotzdem geistert PFC/PFAS in vielen Köpfen. Können Sie garantieren, dass das Leitungswasser in Rastatt völlig unbedenklich ist?