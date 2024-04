Jetzt nehmen Verwaltungsrichter die OB-Wahl von Rastatt unter die Lupe

Der Prozess mit der Klage gegen die Rastatter OB-Wahl beginnt an diesem Dienstag. Fragen und Antworten.

Nach Informationen dieser Redaktion steckt eine Frau aus dem Münchfeld hinter der Klage, die namentlich nicht genannt werden will. Sie zählte zu den Initiatoren des Bürgerentscheids im vergangenen Jahr über den Standort des künftigen Zentralklinikums am Münchfeldsee. Insider gehen jedoch davon aus, dass hinter der Klägerin noch finanzkräftige Mitstreiter stecken. Vertreten wird die Klage von einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Freiburg, der schon vor der mündlichen Verhandlung die OB juristisch in die Zange genommen hat.

Der Gerichtsverhandlung sind bereits kleine juristische Scharmützel vorausgegangen. Die Wahlanfechterin hatte gerügt, dass sich Müller in einer amtlichen Pressemitteilung zu den Erfolgsaussichten der Klage äußerte, obwohl sie selbst als Kandidatin am Verfahren beteiligt ist. Müller ließ daraufhin die Pressemitteilung auf der städtischen Homepage umformulieren. Daraufhin strebte die Klägerin ein Disziplinarverfahren gegen Müller an. Vorwurf: Die bestellte OB habe sich in amtlicher Eigenschaft „unsachlich und parteiisch“ zum laufenden Klageverfahren geäußert, obwohl sie bei der Anfechtungsklage gegen die OB-Wahl als Kandidatin und somit als Privatperson beteiligt sei. Das RP lehnte ein Disziplinarverfahren ab. Die Klägerin reichte deshalb beim Landtag eine Petition ein, weil derselbe RP-Beamte entschieden habe, der bereits den Einspruch gegen die OB-Wahl bearbeitet hatte.