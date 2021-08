Nach der Flutkatastrophe fragen sich viele Bürger in der Region, ob das auch bei uns passieren kann. Experten sprechen über Risiken an Rhein und Murg. Neben der Hochwassergefahr hat man auch Starkregen verstärkt im Blick.

Kann sich eine so verheerende Flutkatastrophe wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eigentlich auch bei uns ereignen? Und wenn ja, wie gut sind die Kommunen auf so etwas vorbereitet? Sind sie für den Katastrophenfall gewappnet? Wie sollen sich die Bürger bei extremem Starkregen oder bei Hochwasser verhalten? Was können sie selbst tun?

Diese und viele weitere Fragen beschäftigen derzeit die Menschen. Immer wieder tauchen diese Fragen derzeit auch in den Gemeinderatssitzungen auf oder werden, wie jüngst, in der Sitzung des Kreistags gestellt.

SPD-Landtagsabgeordneter und Kreisrat Jonas Weber wollte wissen, inwiefern nach diesen Ereignissen eine Hochwasser-Neubewertung notwendig ist und nachjustiert werden muss. Dieselbe Frage stellte auch Manuel Hummel (Grüne) in der Rastatter Gemeinderatssitzung.