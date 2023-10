Saisonvorbereitung in der Eisarena

Warum man beim ESC Hügelsheim auf einen Kälteeinbruch hofft

Der ESC Hügelsheim bereitet sich auf seine Heimpremiere in der Eishockey-Regionalliga vor. Dabei hoffen die Verantwortlichen auf niedrigere Temperaturen, um die Energiekosten in der Eisarena in Grenzen zu halten.