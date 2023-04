Neubeginn nach der Eskalation

Fußball-Kreisligist TuS Hügelsheim sieht sich nach Spielabbruch in Lichtenau-Scherzheim auf einem guten Weg

Am 3. Mai treffen der TuS Hügelsheim und der SV Scherzheim in der Kreisliga A Süd aufeinander. Das Hinspiel endete mit einem skandalösen Abbruch samt Rassismusvorwürfen gegen den Schiedsrichter. Was hat sich seitdem getan bei den beteiligten Akteuren?