Vier Männer in Haft

110 Kilo Marihuana bei Iffezheim entdeckt: Ermittler zerschlagen Drogenring

Staatsanwaltschaft und Polizei haben einen Drogenring in Baden-Württemberg zerschlagen. So war bereits am 7. Februar bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim ein Transporter mit 110 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen worden.