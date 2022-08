Baden-Badens Oberbürgermeister fordert, dass die Iffezheimer Pferderennen wieder im Fernsehen präsent sind. Der Wunsch könnte Wirklichkeit werden - allerdings nicht in Deutschland.

Der Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) will Rennveranstalter Baden Galopp dabei unterstützen, die Meetings besser zu vermarkten.

Beim traditionellen OB-Empfang zur Großen Woche im Kurhaus-Casino wünschte sich Späth eine wieder stärkere TV-Präsenz. Baden Galopp-Geschäftsführer Stephan Buchner stellte derweil eine Live-Übertragung von drei Rennen nach Hongkong in Aussicht.

Für den Fußball spielenden Rathauschef war der Empfang ein „Heimspiel“ an einem früheren Wirkungsort. Schließlich finanzierte er sich in dieser Spielbank als Croupier sein Studium. „Und jetzt hat er diese Stadt im Sturm erobert. Er ist ja auch ein Stürmer – aus Muggensturm“, stach der bekannte Baden-Badener Theaterschauspieler Max Ruhbaum gewohnt wortwitzig zu.

Spielbank als Namenspatron für wichtiges Rennen

Mit Anekdoten im Gepäck moderierte er am Freitagabend das „Get together“ im Außenbereich des Kurhaus-Casinos. Munter spazierte Ruhbaum vor rund 80 Gästen durch die Geschichte einer Stadt, „die besonders in den Sommermonaten die Datscha ganz Europas war“. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Duo „Feliz“ mit Sängerin Angela Luis und Felix Heydemann an der Gitarre.

Ruhbaums Anmerkung, dass die Historie der Stadt ohne das Casino „ziemlich wässrig, ja thermalwässrig“ gewesen wäre, ließ vor allem Otto Wulferding aufhorchen. Auf jeden Fall aber war es dem Spielbanken-Geschäftsführer eine Freude, den Rennempfang wieder in Baden-Württembergs schönster Spielbank ausrichten zu dürfen.

Nicht unerwähnt ließ er dabei, dass die Spielbank Namenspatron des wichtigsten deutschen Sprint-Rennens sei, nämlich der „152. Casino Baden-Baden Goldene Peitsche“. Das Rennen wurde am Sonntag bereits gelaufen. „Zudem sponsern wir auch die Silberne Peitsche“, ließ Wulferding die Gäste wissen.

Dass die Rennen nicht mehr übertragen werden, ist eine Katastrophe. Dietmar Späth, Baden-Badens Oberbürgermeister

Zum Thema „Galoppsport“ erklärte Baden-Badens neuer OB: „Ich habe mich mit Stephan Buchner, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Baden Galopp, darüber unterhalten, wie dieses Sportereignis besser vermarktet werden könnte.“

Späth erinnerte dabei an die TV-Präsenz des traditionsreichen Galoppsports in früheren Zeiten. Er meinte jene Jahre, als in der Sportschau neben Fußball auch noch andere Sportarten stärker zu ihrem Recht kamen.

So auch der Galoppsport, über den neben Fritz Klein vor allem Addi Furler, der Erfinder der Auszeichnung „Galopper des Jahres“, vor einem Millionenpublikum berichtete. „Das hat sich fest eingeprägt und bleibt mir im Gedächtnis“, sagte Späth. „Dass die Rennen nicht mehr im Fernsehen übertragen werden, ist eine Katastrophe.“

Eine größere Tradition als diese Meetings könne er sich gar nicht vorstellen. Denn sie prägten die Stadt, ja die ganze Region. Aus dem Jahreskalender seien sie nicht mehr wegzudenken. Der OB dankte allen Unterstützern, wünschte Baden Galopp viel Glück und sagte seine Hilfe zu.

Die Vorbereitungen laufen, aber es ist noch nicht ganz fix. Stephan Buchner, Baden Galopp-Geschäftsführer

Stephan Buchner nahm den Ball auf. Der Baden Galopp-Geschäftsführer betonte, wie wichtig die TV-Präsenz sei. Zugleich teilte er mit, dass das Interesse der Medien an Deutschlands ältester organisierter Sportart in den vergangenen Jahren gestiegen sei.

Wenn alles klappt, würden während der Großen Woche drei Rennen live nach Hongkong übertragen. Darunter auch der Große Preis von Baden. „Die Vorbereitungen laufen, aber es ist noch nicht ganz fix“, so Buchner am Freitag.

Peter Werler, Vorsitzender des Fördervereins Baden Galopp Iffezheim, setzte sich ebenfalls ein sportliches Ziel: „Wir möchten die Zahl unserer Mitglieder während der Großen Woche von 459 auf 500 erhöhen.“

Als Anreiz werde der Verein unter den Neumitgliedern, die zwischen dem 1. August und dem 3. September in den Verein eingetreten sind oder noch eintreten werden, zwei Members Club-Karten für das gesamte Jahr 2023 verlosen.

Je mehr Mitglieder, desto besser könne der Verein die Iffezheimer Rennen durch Rennpreis-Zuschüsse unterstützen und damit für Stabilität in den nächsten Jahren sorgen.