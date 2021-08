Galoppsport in Baden

Baden Galopp öffnet zum Meeting in Iffezheim die Tageskasse

In seiner neuen Corona-Verordnung Sport hat das Land Baden-Württemberg das Alkoholverbot bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern gekippt. Für die Große Woche in Iffezheim heißt das: Baden Galopp öffnet die Tageskasse und kann mehr als 5.000 Zuschauer in Sekt- und Bierlaune begrüßen.