Der französische Wettanbieter PMU integriert an drei von vier Renntagen der Großen Woche die jeweils ersten vier bis sechs Rennen in sein Wettprogramm. Daher beginnen die Renntage früher als sonst. Der Galoppexperte Michael Hähn aus Baden-Baden erklärt die Hintergründe.

Früher wussten Iffezheimer und Auswärtige bei den Iffezheimer Galopprennen: Der Platz öffnet frühestens um 12 Uhr und die Rennen beginnen mittags, an After-Work-Renntage auch erst nachmittags. In diesem Jahr ist das ganz anders. Die Prüfungen an drei von vier Renntagen der Großen Woche beginnen früher als gewohnt. Das liegt aber nicht nur daran, dass das Programm mit zweimal elf und zweimal zwölf Rennen üppiger als sonst ist.

Vor allem hängt das damit zusammen, dass an drei von vier Renntagen die ersten vier bis sechs Prüfungen in das Programm des französischen Wettanbieters PMU eingebettet sind. „Zahlreiche Rennen aus Deutschland und verschiedenen anderen Ländern werden in das französische Wettprogramm integriert, hauptsächlich zu Uhrzeiten, zu denen es in Frankreich etwas ruhiger zugeht“, berichtet der mit dem Thema bestens vertraute Fachjournalist Michael Hähn im Gespräch mit dieser Redaktion.

Live-Übertragung in 13.000 französische Wettannahmestellen