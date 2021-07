Robin Jäger nimmt an WM teil

Präzisionssport Casting: Dieser 17-Jährige aus Iffezheim angelt ohne Wasser und Fische

Wenn Robin Jäger seine Angelrute auswirft, ist nicht alles so wie sonst beim Angeln. Der Casting-Sportler tritt mit vier weiteren Vereinskollegen der AK Iffezheim bei der Weltmeisterschaft in Polen an. Dabei hat er noch so einige Trainingseinheiten zu absolvieren.