Es war ein Saisonauftakt nach Maß: Das Frühjahrs-Meeting war aus Sicht von Veranstalter Baden Galopp ein voller Erfolg. Insgesamt hat die am Feiertag Christi Himmelfahrt gestartete Traditionsveranstaltung, die an diesem Sonntag zu Ende gegangen ist, 33.800 Zuschauer auf die Galopprennbahn in Iffezheim gelockt.

Die Besucher erlebten bei idealem Rennwetter drei spannende Renntage mit 28 hochklassigen Rennen, darunter je drei Gruppe- und Listenrennen. Dazu gab’s ein buntes Familien-Unterhaltungsprogramm.

Veranstalter Baden Galopp schüttete ein Gesamt-Preisgeld von rund 560.000 Euro inklusive Züchterprämien aus. Geschäftsführer Stephan Buchner berichtete im Gespräch mit dieser Redaktion von einer „großartigen Stimmung während des gesamten Meetings“. Auch wirtschaftlich lief es für den Veranstalter insgesamt gut.

Von allen Seiten gelobt wurde der Top-Zustand unseres Geläufs. Stephan Buchner, Geschäftsführer

Der Gesamtumsatz nach drei Renntagen beträgt voraussichtlich rund 1,8 Millionen Euro. „Von allen Seiten gelobt wurde der Top-Zustand unseres Geläufs“, betonte Buchner. Gut vom Publikum angenommen wurden seinen Angaben zufolge die Publikumsbereiche.

Sei es die Picknickzone im Gontard Garten, der Beach-Bereich links vom Haupteingang, das stets gut gefüllte Kinderland direkt daneben oder das Café am Führring. „Auf eine schöne Resonanz gestoßen sind unser ,Finisher‘, der frühere Members Club, und das Catering im Champions‘ und Sponsors Club unter der Regie von Peter Schreck.“

Sportlicher Meetings-Höhepunkt war am Sonntag der „Große Preis der Badischen Wirtschaft“ (Gruppe II) mit Überraschungssieger „Northern Ruler“. Der Schlusstag stand wie im Vorjahr unter dem Motto „Badische Wirtschaft meets Herzenssache“. Die acht Partner des Rennens unterstützten neben der Rennbahn auch den gemeinnützigen Verein „Herzenssache“.

Spenden für g eflüchtete, traumatisierte und autistische Kinder

Die Kinderhilfsaktion, an der auch der Südwestrundfunk (SWR) beteiligt ist, setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein. Der Erlös der Spendenaktion geht an drei Projekte in Karlsruhe, Nordbaden und in der Ortenau, mit denen geflüchtete, traumatisierte und autistische Kinder unterstützt werden.

Gesellschaftliches Ereignis am Samstagabend war die Championatsehrung im Casino Baden-Baden. Hier wurden die deutschen Galoppchampions der Saison 2022 geehrt. Zur Feier eingeladen hatten die Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen und Rennveranstalter Baden Galopp. Die Titelträger sind: Jockey Bauyrzhan Murzabayev (Reiter), Leon Wolff (Nachwuchsreiter),

Peter Schiergen (Trainer), Gestüt Park Wiedingen (Baron Helmut von Finck sowohl Besitzer als auch als Züchter), Anna Schleusner-Fruhriep (Besitzertrainerin und Trainerin Hindernisrennen), Volker Schleusner (Besitzer Hindernisrennen) sowie Janina Boysen und Gijs Snijders (Amateur-Rennreiter).

„Torquator Tasso“ in Iffezheim zum dritten Mal zum „Galopper des Jahres“ gekürt

Im Rampenlicht stand einmal „Torquator Tasso“, der 2022 zum dritten Mal zum „Galopper des Jahres“ gekürt wurde. Außerdem erhielt Baden Galopp für den 152. Wettstar.de Großer Preis von Baden den Preis für das beste Rennen des Jahres. Der Stable Staff Award ging an Christa Germann und Jörg Thane.

Gut besucht war am rennfreien Freitag die Frühjahrs-Auktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG). Die bereits am Donnerstag mit einer „Breeze-Up“ gestartete Veranstaltung wartete laut BBAG mit einem guten Ergebnis auf. Die Zuschlagsrate lag bei 68 Prozent, der Durchschnittspreis bei 13.487 Euro.

Von 56 Pferden im Auktionsring wurden 38 verkauft. Den Spitzenpreis erzielte mit 135.000 Euro der zweijährige „Sea The Stars“-Sohn „Meer“. Der Gesamtumsatz beläuft sich nach BBAG-Angaben auf 512.500 Euro.