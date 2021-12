Jahresrückblick – Juli bis September

Streaming und Drive-in-Markt: Eventtechniker aus Rastatt setzt in der Corona-Krise auf kreative Ideen

Tobias Petraschko aus Rastatt kämpft in der Corona-Pandemie für seine Eventtechnikfirma. Zum Überleben setzt er auf Kooperationen, Kontakte und kreative Ideen. Wie beispielsweise den Drive-in-Weihnachtsmarkt in Iffezheim. Das kommt gut an.