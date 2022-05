Fragen und Antworten

Bockbierfest des Harmonika-Spielrings in Kuppenheim erntet harsche Kritik von Besuchern

Alles andere als zufrieden waren viele Besucher des Bockbierfests am 21. und 22. Mai in der Kuppenheimer Veranstaltungshalle. Was die Besucher kritisieren, wie der Verein mit der Kritik umgeht und wo Verbesserungsbedarf herrscht.