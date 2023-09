Kicker aus dem Bezirk Baden-Baden

Nico Rieble und Florent Muslija treffen sich in der Zweiten Fußball-Bundesliga

Nur zwei Spieler aus dem Fußballbezirk Baden-Baden mischen in der Saison 2023/24 in den höchsten deutschen Ligen mit. Am 15. September kommt es zum direkten Duell.