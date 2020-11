Ladensterben in Rastatt: Wieder sind es zwei weniger

Es ist ein stetes Auf und Ab: Kaum gibt es einen neuen Laden in Rastatt, macht gefühlt ein anderer zu. Nun schließen zum Jahresende die Filialen von „Vero Moda" und „Jack&Jones“ in der Schlossgalerie. Und um die Zukunft von Adler-Moden gibt es Gerüchte.

Und wieder mindestens zwei Läden weniger in Rastatt: Die Filialen von „Vero Moda“ und „Jack&Jones“ schließen zum Jahreswechsel. Dies bestätigt ein Sprecher der Schlossgalerie, in der die beiden Textilgeschäfte zuhause sind. Und auch um die Adler-Filiale in der oberen Kaiserstraße brodelt die Gerüchteküche. Angeblich soll auch sie geschlossen werden, wegen Umsatzeinbußen durch Corona.

„Es ist keine Schließung geplant“, betont Adler-Pressesprecherin Jasmin Dentz. Für den Standort Rastatt sei „Stand heute keine Schließung beschlossen“. Allerdings werden angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation derzeit alle Adler-Standorte „kontinuierlich geprüft“, also auf ihre Wirtschaftlichkeit unter die Lupe genommen.

Dass es dabei bereits eine Liste mit gefährdeten Kandidaten gibt, die besonders kritisch beäugt werden, bestätigt Dentz nicht.