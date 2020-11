Rastatter Einzelhändler leiden unter dem Lockdown

Selbst das Weihnachtsgeschäft macht dem Rastatter Einzelhandel wenig Hoffnung

In der Vorweihnachtszeit, wenn der Weihnachtszauber auf dem Marktplatz und im Ehrenhof die Menschen in die Stadt lockt, ist auch in den Läden viel los. Doch in diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Und auch wenn die Läden im zweiten Lockdown offen bleiben dürfen – der Bär steppt hier nicht.