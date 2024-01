Auch an diesem Wochenende wurde wieder protestiert. In Rastatt und Bruchsal luden breite Bündnisse zu Demokratie-Kundgebungen ein. Und in Gaggenau gab es die zweite Lichtermahnwache. Wie groß fiel der Protest diesmal aus?

Die Proteste gegen Populismus und für Freiheit und Demokratie gingen auch an diesem Wochenende weiter. Am Freitag trat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch in Ettlingen auf und sorgte für zahlreiche Gegendemonstrationen.

Und auch an diesem Samstag wurde in der Region wieder demonstriert. Alles zu den Aktionen in Bruchsal, Gaggenau und Rastatt. können Sie hier im Live-Ticker nachlesen.

Live-Ticker zum Nachlesen von drei Demos