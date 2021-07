Lüftungsanlagen gibt es in Rastatt nur für Kindergärten und Grundschulen

Die Stadt Rastatt investiert viel Geld in Lüftungsanlagen für Kindergärten und Schulen. Das soll die Infektionsgefahr senken. Doch nicht alle Kinder profitieren. Und die Technik könnte im Wettrennen gegen die vierte Welle zu spät kommen.

Virologen fordern schon lange Lüftungsanlagen in Kindergärten und Schulen. Die Stadt Rastatt hat dafür jetzt umfangreiche Fördergelder an Land gezogen und will viele Gebäude mit entsprechender Technik ausstatten.

Doch nicht alle Kinder und Schüler profitieren.

Und ob der Einbau rechtzeitig gelingt, bevor sich eine vierte Corona-Welle auftürmt, ist fraglich.