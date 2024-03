Unbekannter bricht in Muggensturm in Wohnmobil ein

In einen Wohnanhänger ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Er stahl einen kleinen Bargeldbetrag.

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 8 Uhr kam es in der Straße Schafhof in Muggensturm zu einem Einbruch in ein Wohnmobil. Die Polizei teilte mit, dass sich ein unbekannter Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Innenraum des Wohnanhängers verschaffte.

Der Einbrecher stahl nur einen kleinen Bargeldbetrag

Den so entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 1.500 Euro. Der Täter entwendete offenbar lediglich einen kleineren Bargeldbetrag.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie können diese unter (0 72 25) 9 88 70 abgeben.