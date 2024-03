Einbrecher versuchen in Kiosk in Lahr Automaten aufzubrechen

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in einen Kiosk in Lahr eingebrochen. Sie beschädigten einen Zigaretten- und einen Glücksspielautomaten, stahlen aber nichts.

In einen Kiosk in der Flugplatzstraße in Lahr sind Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude eindrangen.

Die Einbrecher versuchten in dem Kiosk einen Zigarettenautomaten und einen Glücksspielautomaten aufzubrechen und beschädigten diese dabei. Anscheinend stahlen sie letztendlich aber nichts.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 78 21) 27 70 zu melden.