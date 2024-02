Ein Mann hat sich am Mittwochabend in Rastatt vor einem Kiosk aufsässig verhalten. Später beleidigte er Beamte und widersetzte sich ihren Anweisungen.

Ein Betrunkener hat am vergangenen Mittwoch in Rastatt Beamte beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, pöbelte der 34-Jährige zuvor vor einem Kiosk in der Bahnhofsstraße.

Beim Anblick der Polizei habe sich der Mann unkooperativ und aggressiv gezeigt.

Mann ignoriert den Platzverweis der Polizei

Zudem weigerte er sich das Gelände zu verlassen, trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizei. Wegen seines beleidigenden Verhaltens musste der 34-Jährige die Nacht in Gewahrsam verbringen.