Umstrittener Trend

Nahrungsergänzungsmittel: In Rastatt boomt das Geschäft mit Proteinshakes und Eiweißriegeln

Erst Bizeps-Curls, dann Proteinshake: Nahrungsergänzungsmittel sind bei Sportlern gefragt. In Rastatt ist die Nachfrage in einem Fachgeschäft und in Fitnessstudios riesig. Doch ein Sportmediziner sagt: „Alles quatsch.“