Da die Herrenstraße zwischen Kapellen- und Lyzeumstraße von 15 bis etwa 24 Uhr gesperrt wird, können auch die VERA-Buslinien 232 und 235 die Haltestelle Schloss ab 15 Uhr an diesem Tag nicht mehr anfahren. Fahrgäste können alternativ die Haltestellen Bernhardusbrunnen oder Fruchthalle nutzen, teilte die Stadt mit. Das Schloss und das Wehrgeschichtliche Museum sind an diesem Tag geschlossen. Die Bundesarchiv-Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte ist zwar geöffnet, aber nur über die Gartenseite (Glastür) an der Lyzeumstraße erreichbar. Der Eintritt ist frei.