Ein Notfall auf einer Jacht auf dem Rhein bei Plittersdorf hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz mehrerer Rettungsorganisationen ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen der Rastatter Feuerwehr haben die vier Passagiere des Schiffs offenbar im Innenraum Abgase eingeatmet und dadurch eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rastatt, Plittersdorf, Steinmauern und Au am Rhein holten mit Booten sowie mit Unterstützung der DLRG-Strömungsretter und des Rettungsdienstes die Personen an Land, wo sie notärztlich versorgt wurden. Die Jacht wurde am Fähranleger festgemacht, wo sonst die Kreuzfahrtschiffe Station machen.

Großeinsatz auf dem Rhein bei Rastatt: Vier Rettungshubschrauber im Einsatz

Vier Hubschrauber landeten auf dem nahe gelegenen Sportplatz bei Plittersdorf, um die Verletzten in Druckkammern in Kliniken zu bringen, unter anderem nach Freiburg. Über die Ursache des Unglücks war zunächst nichts bekannt.

Nach Informationen der Feuerwehr war die Yacht gerade in den Niederlanden gebaut worden und auf dem Rhein auf Jungfernfahrt.