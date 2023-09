Rastatt wählt am 24. September

OB-Kandidatin Monika Müller fühlt sich bereit für den nächsten Schritt

Monika Müller will Oberbürgermeisterin von Rastatt werden. Die 49-Jährige sagt, sie bringe die dafür notwendigen Eigenschaften mit. Das liege auch an ihrer Kindheit in einer großen Familie.