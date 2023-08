OB-Wahl in Rastatt: Sechs Bewerber wollen antreten

Die Badischen Neuesten Nachrichten laden am Mittwoch, 6. September, zum Forum mit den OB-Kandidaten in die Badner Halle ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Entweder per E-Mail an die Adresse redaktion.rastatt@bnn.de oder in unserer Geschäftsstelle in der Kaiserstraße 32 in Rastatt. Leserinnen und Leser haben auch die Möglichkeit, uns vorab Fragen an die Kandidaten zukommen zu lassen. Einen Teil davon werden wir den Bewerbern beim Forum stellen.