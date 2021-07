In der Diskussionsrunde mangelte es nicht an Kritik und Anregungen aus den Reihen der Zuhörer. Breiten Raum nahmen die Stellplatzfrage und das Verkehrskonzept ein. So wurde etwa moniert, dass das Quartier zu isoliert betrachtet werde und stärker in das gewachsene Dorf eingebettet werden müsse. Denn was nütze es, dass man auf der einen Seite ein ruhiges Viertel ohne Autos habe und alle anderen außen herum den zunehmenden Verkehr an der sehr schmalen Mühlstraße zu spüren bekommen. Eventuell könne die Tiefgarage etwas größer geplant werden, „damit auch die Besucher der künftigen Bewohner dort parken können“. Ein anderer Zuhörer schlug vor, zumindest das Kopfsteinpflaster in der Mühlstraße zu entfernen oder die Straße als Einbahnstraße auszuweisen.