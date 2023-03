Die Ötigheimer haben eine neue Möglichkeit, essen zu gehen: Drei Mal in der Woche öffnet der TGÖ-Treff für jedermann. Mit dem neuen Angebot geht auch ein Pächterwechsel einher.

Das allgemeine Wirtshaussterben hat auch vor Ötigheim nicht Halt gemacht. Die Zeiten, in denen sich die Ötigheimer zwischen 13 Gaststätten entscheiden konnten, sind längst vorüber.

Rose, Tell, Hirsch, Adler, Fässl, Sonne, Linde, Grüner Baum, Kaiser und auch die Krone sind Geschichte. Übrig geblieben sind nur das Schiff und der Athen-Grill, da sich die Blume seit Januar 2022 auf Catering und die Pension konzentriert.

TGÖ-Treff in Ötigheim öffnet an drei Tagen pro Woche

Doch jetzt gibt es ein neues Licht am Gastronomie-Horizont: Die Turngemeinde Germania Ötigheim (TGÖ) wird ab Dienstag, 7. März, an drei Tagen pro Woche ihren TGÖ-Treff in der Mehrzweckhalle als öffentliches Speiselokal für jedermann öffnen. Und zwar immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 17 Uhr bis 22 Uhr.

Es war immer mein Traum, dieses eigenständige Vereinsheim als Gaststätte zu nutzen. Josef Stößer, TGÖ-Vorsitzender

„Für mich geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung“, sagt der langjährige frühere TGÖ-Vorsitzende Josef Stößer bei einem Pressetermin im Vorfeld der offiziellen Eröffnung.

„Denn es war immer mein Traum, dieses eigenständige Vereinsheim direkt neben dem Rathaus, das die TGÖ 2001 gebaut hat, als Gaststätte zu nutzen.“ Er sehe darin einen Beitrag des Vereins, die Gastronomie in Ötigheim „einigermaßen aufrechtzuerhalten“, so Stößer.

Neues Angebot und Pächterwechsel im TGÖ-Treff

Mit dem neuen Angebot im Clubhaus geht zugleich ein Pächterwechsel einher. Neuer Betreiber ist der gelernte Koch Oliver Helwig. Der 51-jährige Ötigheimer führt den TGÖ-Treff, der etwa 50 Personen Platz bietet, zusammen mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin Tanja Delp aus Gaggenau.

Die beiden sind die Nachfolger von „Vin‘s Catering“ alias Mona und Thorsten Waibel. Laut Stößer wurde der Vertrag mit dem Ehepaar Waibel bereits im Dezember 2022 einvernehmlich aufgelöst.

„Sie haben in Rheinstetten ein neues Lokal gefunden“, erzählt Oliver Helwig, der den Ötigheimern seit bald sechs Jahren als Chef des 2017 gegründeten DRK-Männerkochclubs bekannt ist. Die Truppe bekocht unter anderem auch die Gäste des Neujahrsempfangs der Gemeinde.

Das erwartet die Gäste im Clubhaus in Ötigheim

Die Bandbreite auf der Speisekarte im TGÖ-Treff reicht vom bunten Salatteller über den Wurstsalat oder das panierte Schnitzel mit Pommes und Salat bis hin zum Rumpsteak mit Zwiebeln oder Kräuterbutter. Nicht fehlen darf der TGÖ-Haustoast: Schweinefilet mit Champignons, gekochtem Schinken, mit Käse überbacken, dazu Salatgarnitur.

Die Küche ist von 17.30 bis 21.30 Uhr in Betrieb – oder auch nach Vereinbarung. Helwigs Partnerin übernimmt als gelernte Restaurantfachfrau den Service. „Je nach Bedarf werden uns hier auch Familienmitglieder unterstützen“, erzählen die neuen Betreiber, die aktuell noch in anderen Jobs in derselben Branche tätig sind.

„Wir sehen die Arbeit im TGÖ-Treff im Moment noch als unser Hobby an.“ Langfristiges Ziel sei es aber, ihr einmal im Vollerwerb nachzugehen. „Jetzt warten wir erst mal die Startphase ab.“

TGÖ-Treff in Ötigheim kann für Feste gebucht werden

Apropos: Gestartet ist das neue Lokal bereits am Mittwoch mit einem „vereinsinternen Probelauf“. Über die Wochenenden kann das Clubhaus direkt über die TGÖ für Feste aller Art gebucht werden. Egal ob runder Geburtstag, Hochzeit oder Kommunion.

Die Leute können mit eigenem Caterer kommen. Josef Stößer, TGÖ-Vorsitzender

„Wir verzeichnen hier einen guten Zulauf“, berichtet Josef Stößer: „Die Leute können mit eigenem Caterer kommen oder in unserer sehr gut ausgestatteten Gastronomieküche auch selber kochen. Die gesamte Infrastruktur ist vorhanden.“

Bürgermeister Frank Kiefer (CDU) betont: „Ich fand die Idee auf Anhieb toll und bin mir sicher, dass das Lokal gut laufen wird. Der Mut, etwas Neues zu wagen, wird bestimmt belohnt werden.“ In Zeiten, in denen die Wirtschaften wegsterben, werde hier eine Lücke gefüllt. Insbesondere jene, die das Gasthaus Blume hinterlassen habe.

Er sei daher froh, „dass wieder ein Baustein dazugekommen ist“. Der TGÖ-Treff befinde sich an einem zentralen Platz in der Ortsmitte. Er sei perfekt gelegen. Es gebe einen wunderbaren Außenbereich, ausreichend Parkplätze und einen großen Spielplatz in direkter Nähe.