Rastatt: Einbrecher verwüsten Innenraum eines Restaurants

In Rastatt ist ein Unbekannter in eine Gaststätte eingebrochen und hat den Innenraum verwüstet. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. Das Lokal kann vorerst nicht öffnen.

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 10.40 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Ottersdorfer Straße in Rastatt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, zerstörte der Einbrecher Mobiliar und Dekoration im Gastraum.

Auch diverse Getränke und Geschirr wurden aus den Regalen und Schränken genommen und zerstört.

Restaurant in Rastatt kann nach Einbruch nicht öffnen

Das Ausmaß der Zerstörungen war so groß, dass das Restaurant nicht öffnen kann. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/7610 zu melden.