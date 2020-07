Gartenlaube explodiert

Gasverpuffung auf Rastatter Campingplatz: Mann schwer verletzt

Auf einem Campingplatz in Rastatt ist am Freitagmorgen ein Mann bei einer Gasverpuffung schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, explodierte dort gegen 7.30 Uhr eine Gartenlaube. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.