Der Polizei ist ein E-Scooter aufgefallen, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Der unbekannte Fahrer trat bei der anstehenden Kontrolle die Flucht an.

Der Polizei ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr ein E-Scooter aufgefallen, an dem kein Verkehrskennzeichen angebracht war.

Unbekannter ergreift die Flucht

Als sie den unbekannten Fahrer in der Murgstraße kontrollieren wollten, trat dieser die Flucht an, teilte die Polizei mit. Den E-Scooter und sein Schuhwerk ließ er dabei zurück. Die Gegenstände wurden auf das Polizeirevier verbracht. Die Ermittlungen dauern an.