Rastatt will Neubau an anderem Standort: Feuerwehr in der Kernstadt soll umziehen

Kehrtwende bei der Ausrichtung der Kernstadt-Feuerwehr: Hieß es bisher, der bestehende Standort an der Plittersdorfer Straße solle saniert werden, so will die Stadt nun einen völlig anderen Weg einschlagen.

Statt Sanierung heißt die Devise: Neubau an einem anderen Standort. Das ist das überraschende Ergebnis einer Konzeptstudie, die die Stadt vor eineinhalb Jahren in Auftrag gegeben hatte.

Am Montag wird sie Thema in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats sein. Beginn ist um 17.30 Uhr.