36-Jähriger verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall in Rastatt

Ein 36-Jähriger ist am Sonntagabend von der Spur abgekommen und auf ein geparktes Auto geprallt. Der Fahrer musste medizinisch versorgt werden.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr wurde ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Ford-Fahrer auf der "Alte Bahnhofstraße" unterwegs, als er aus bisher nicht geklärten Gründen von seiner Spur abkam und auf ein auf der anderen Straßenseite geparktes Auto prallte.

Der Wagen des 36-Jährigen überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Auto aufgeschoben. Den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gelang es, den Verletzten aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf 15.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Da der genaue Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer (0 72 23) 80 84 70 entgegengenommen.