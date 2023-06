Rot-Weiß Elchesheim zieht Klage gegen Gemeinde zurück

Der Fußballverein Rot-Weiß-Elchesheim nimmt nun doch die Klage gegen die Gemeinde auf eine längere Nutzung des Sportplatzes an der Waldstraße zurück. Das gab der Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Weil die am 4. Mai eingereichte Klage erst am 21. Juni zugestellt worden sei, „hatte der Verein aufgrund des zeitlichen Ablaufs keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig seine Seniorenmannschaft beim Verband zu melden“, schreibt Vereinsanwalt Torsten Kugler in seiner Begründung an das Amtsgericht Rastatt. Durch die daraufhin erfolgte Abmeldung vom Spielbetrieb sei ein wesentliches Ziel der Klage mit Schutzantrag überflüssig geworden.

Elchesheimer-Verantwortliche haben Lage neu bewertet

Die Gemeinde habe sich durch die Klageerhebung „bewegt“, schreibt Kugler weiter und bezieht das auf die Nutzungsvereinbarung für den Spielbetrieb der Jugend in Illingen und die Ankündigung einer Grundreinigung des Clubhauses auf Kosten der Gemeinde: „Der Verein ist damit seinem Ziel ein Stück näher gekommen“, heißt es weiter.

Die Rücknahme der Klage hatte RWE-Vorsitzender Dieter Link vor einer Woche noch ausgeschlossen. Der Gesamtvorstand habe nun in Absprache mit Rechtsanwalt Torsten Kugler die Faktenlage neu bewertet und „entschieden, dass die Rücknahme der Klage nun der richtige Schritt ist“, so der Vereinssprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.