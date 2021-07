Dustin ist frustriert. Ernüchtert steht er an der Haltestelle für den Ersatzbus im Norden von Durmersheim. Der Bus kommt eine halbe Stunde später als es im Fahrplan steht.

Eigentlich müsste Dustin nach Karlsruhe zur Schule: „Alle werden vor Unterrichtsbeginn auf das Coronavirus getestet“, sagt er. Und: „Wer nicht pünktlich kommt, wird wieder nach Hause geschickt.“ Die satte Verspätung des Busses zwingt ihn zur unfreiwilligen Entscheidung: „Jetzt kann ich gleich daheim bleiben.“

Dustin gehört zu den vielen Fahrgästen, die nach Inbetriebnahme des Schienenersatzverkehrs am vergangenen Wochenende reichlich verärgert sind. Wegen Bauarbeiten an den Bahnhöfen in Rastatt und Bietigheim verkehren bis November keine Züge der Stadtbahnen S7 und S8 mehr auf der Strecke nach Karlsruhe: Auch Peter steht am Durmersheimer Bahnhof und ist stinksauer. Am Sonntag schon wollte er eigentlich mit der Stadtbahn nach Karlsruhe.