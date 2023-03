Sperrung der B500 bei Iffezheim: Zur Staustufe über großen Umweg

Die B500 wird bei Iffezheim der Kreuzung zur L75 und der L78a in Richtung Wintersdorf mehrere Wochen gesperrt. Auf dieser Umleitungsstrecke geht es zur Staustufe.

Die Baustelle auf der B500 zwischen Autobahnanschluss und Iffezheim wächst: Ab kommendem Dienstag. 28. März, soll die Bundesstraße zwischen der Kreuzung B500/L75 (ehemals B36) und der Abzweigung der L78a Richtung Wintersdorf für die Sanierung gesperrt werden.

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hat eine großräumige Umleitung ausgewiesen: Ab der Kreuzung B500/L75 in Richtung Frankreich geht es zunächst über die L75 Richtung Rastatt, dann links auf die Nato-Straße L78b. Beim Kreisel in Höhe des Wintersdorfer Gewerbegebiets können Verkehrsteilnehmer in die L78a abfahren, um dann wieder auf die B500 zu gelangen (siehe Info-Grafik).

Von Frankreich kommend in Richtung Baden-Baden fließt der Verkehr in die entgegengesetzte Richtung zunächst über die L78a, die L78b und anschließend über die L75 wieder auf die B500.

Sanierungsbedarf besteht auch auf dem kurzen Abschnitt der B500 zwischen Abzweig L78a und dem Grenzübergang auf der Staustufe. Allerdings kann das RP den Zeitpunkt für diese Maßnahme noch nicht nennen.

Bauarbeiten auf der B500 sollen bis Ende April andauern

Für die Arbeiten zwischen L75 und L78a rechnet das RP mit einem Zeitaufwand von etwa vier Wochen. Die Behörde hofft, dass dann Ende April die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.

Derzeit laufen die Arbeiten, um die Decke der nördlichen Fahrbahn bei der Anschlussstelle Baden-Baden zur A5 und die beiden nördlichen Autobahnäste zu erneuern. Die Abfahrt von der A5 von Basel kommend auf die B500 in Richtung Iffezheim ist deshalb gesperrt. Zudem sind die Zufahrten von der B500 aus Baden-Baden kommend auf die A5 sowohl in Richtung Basel als auch Karlsruhe nicht mehr möglich.

Regierungspräsidium nennt Kosten von 5,8 Millionen Euro

Die gesamten Arbeiten sind Teil des Projekts, die Fahrbahndecke der B500 zwischen Baden-Oos und Iffezheim auf einer Länge von rund 2,9 Kilometern zu sanieren. Die Arbeiten haben Anfang Oktober 2022 begonnen und dauern voraussichtlich noch bis Mai.

Das Regierungspräsidium beziffert die Gesamtkosten auf rund 5,8 Millionen Euro. Der Bund übernimmt 5,6 Millionen Euro, den Rest trägt der private Autobahnbetreiber Via Solutions Südwest.

Die Ausgaben für den zusätzlichen Sanierungsabschnitt auf der B500 zwischen den Knotenpunkten zur L75 und zur L78a liegen bei rund 500.000 Euro, die der Bund trägt.