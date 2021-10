Verbale Grätschen in der Badner Halle

Sport1 Doppelpass on Tour in Rastatt: Thomas Helmer läuft mit KSC-Wimpel auf

Wechselt Timo Werner zu den Bayern? Was hat Mario Basler gegen Thomas Müller? Und warum musste sich Matthias Sammer 1996 vor den eigenen Kollegen in Acht nehmen? Beim Sport1 Doppelpass on Tour in Rastatt gab es am Samstagabend für die Fußballfans ordentlich Futter. Und wie ging es dem Phrasenschwein?