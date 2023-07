Beim „Battle of the Socials“ traten Stars der Plattformen Youtube, Tiktok, Instagram und Twitch gegeneinander im Fußball an. Mit dabei war auch Schuh-Influencer TiSe.

Ein wenig war es wie ein Klassentreffen der Influencer-Szene in Deutschland: Am vergangenen Sonntag fand in der Mewa Arena in Mainz der „Battle of the Socials“ statt. Bei einem Fußballturnier traten vier Mannschaften mit Vertretern der vier führenden Social-Media-Kanäle – Youtube, Tiktok, Instagram und Twitch – gegeneinander an. Mit dabei war der Influencer TiSe aus Dettenheim.

Auch wenn TiSe rund 400.000 Follower auf verschiedenen Plattformen hat – verglichen mit anderen Teilnehmern dieses Turniers ist seine Reichweite da noch gering. Deshalb sei es auch nicht von Anfang an sicher gewesen, dass er dabei ist, sagt er.

Laut den Veranstaltern ReachCon GmbH und Digital Blast GmbH war es das bislang größte Content Creator Event weltweit – eine Veranstaltung also für all die Stars, die ihre Fans mit Inhalten wie Bildern und Videos versorgen.

Influencer TiSe aus Dettenheim sichert sich mit besonderen Schuhen die Teilnahme

TiSe hat eine Wildcard gewonnen. Für den Wettbewerb musste man etwas Kreatives einschicken, das mit Fußball zu tun hat, erzählt er. TiSe gestaltete auffallende Fußballschuhe – die haben die interne Jury schließlich überzeugt.

Angeführt wurden die Teams von Lena Mantler (Instagram), Jens „Knossi“ Knossalla (Youtube), Elias „Eli“ Nerlich (Twitch) und Younes Zarou (Tiktok). Mit rund 270.000 Followern auf Tiktok kam TiSe ins Team Younes, neben Tiktok-Größen wie zum Beispiel Tim Hendrik Walter alias „Herr Anwalt“, Clmns Brock oder Jeremy Lynch.

Tiktok ist bei solchen Events die meistgehasste Plattform. Und dann haben wir noch gewonnen. TiSe

Das erste Spiel gegen „Team Lena“ hat TiSe mit seinem Team gewonnen. Beim zweiten Spiel setzte sich „Team Younes“ gegen Knossi und seine Mannschaft durch.

„Die haben wir 5:1 weggeballert“, sagt TiSe lachend. „Tiktok ist bei solchen Events die meistgehasste Plattform. Und dann haben wir noch gewonnen.“

Maske sorgt für Gesprächsstoff

Rund 1.000 Creatorinnen und Creators waren in Mainz vor Ort, also „jeder, den man kennt, aus der Social-Media-Welt“, so TiSe. Die Veranstaltung wurde auf allen Kanälen geteilt, allein den Stream auf Twitch haben rund 2,2 Millionen einzelne Nutzer verfolgt, sagt er.

Neben den Spielen gab es zusätzlich Programm, Back-Influencerin Sally aus Waghäusel steuerte eine Torte bei.

Während den Spielen habe immer wieder eine Frage im Raum gestanden: Wer ist der Typ mit der Maske? „Ich war schon Gesprächsthema, wenn ich auf dem Platz war“, sagt TiSe und grinst. „Ohne Maske wäre ich da untergegangen.“

Die Maske als Markenzeichen – für ihn habe sich das voll gelohnt. Auch wenn es anstrengend war: Denn auch während des Spiels hat TiSe sein Erkennungszeichen nicht abgelegt. „Es war voll Stress, aber geiler Stress.“ Im Vorfeld habe er sich unter anderem mit dem früheren KSC-Spieler Danny Blum vorbereitet.

Der „Battle of the Socials“ bildet dabei nur den Auftakt einer Serie von Veranstaltungen: Mit dem Creator Cup sollen Fans und Communities die Möglichkeit haben, ihre Lieblingscreators „hautnah zu erleben, die sie sonst nur online verfolgen können“, blickt Maximilian Schüttfort vom Veranstalter ReachCon voraus.