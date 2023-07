Die Steinmauerner Deutschrockband „Tacheles!“ wagt mit ihrem neuen Song „Der erste Sommer“ neue Wege, auch was die Vermarktung angeht.

„Ein neuer Sommer schickt seine Boten und es fühlt sich so an: Wie Auferstehung, Ende des Ramadan“ – einmal gehört, gehen diese Zeilen gleich ins Ohr. Geschrieben hat sie Manfred Lutz, kreativer Kopf hinter der Band „Tacheles!“, die in der Region vor allem für knackige Deutschrocknummern bekannt ist. Das könnte sich aber bald ändern.

„Das Ding ist ganz anders als alles, was wir bisher gemacht haben, viel poppiger“, sagt Lutz. „Aber das muss ja nicht schlecht sein.“ Wer „Tacheles!“ kennt, der weiß, dass das Repertoire der Band normalerweise recht gitarrenlastig ist. „Tacheles!“-Nummern sind meistens ziemlich laut – und ihre Texte haben Tiefgang. Immerhin: Damit kann auch „Der erste Sommer“ aufwarten.

Wir erleben den zweiten Frühling im ,ersten Sommer’. Manfred Lutz

Gitarrist und Sänger von „Tacheles!“

Schon lange spuke die Idee, ein sommerliches Lied zu schreiben, in seinem Kopf herum. Gerade sei die Band dabei, ein neues Album aufzunehmen. Mehrere Jahre habe man der Fangemeinde in kreativer Hinsicht nicht viel Neues geboten. „Aber jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und wir merken alle, dass wir auch wieder mehr Zeit für die Band haben. Wir erleben den zweiten Frühling im ,ersten Sommer’“, scherzt Lutz.

Seit 25 Jahren gemeinsam im Proberaum und auf der Bühne

Die Band gibt es schon eine ganze Weile: Seit 25 Jahren machen Sascha Harbrecht, Dirk Berger, Patrick Jung, Christoph Kaminski, Michael Edelböck und Manfred Lutz zusammen Musik. Kennengelernt haben sich die Musiker, die inzwischen in Steinmauern, Ottersdorf, Au am Rhein, Gaggenau, Elchesheim-Illingen und Karlsruhe wohnen, schon zu Schulzeiten.

Ein Video haben die sechs allerdings noch nie zusammen gedreht. Bis jetzt. Denn wer einen Sommerhit auf den Weg bringen will, der benötigt auch einen Videoclip. Zu sehen sind zwar weder Sonnenuntergänge noch Bikinischönheiten, die sich zu lateinamerikanischen Rhythmen an traumhaften Stränden aalen, sondern die Bandmitglieder. Aber immerhin, so viel sei verraten, sommerlich ist das Ganze schon auch.

Video-Drehorte liegen fast alle in der Region Mittelbaden

Wer genau hinschaut, wird beim Video, das auf allen gängigen Plattformen zu finden ist, auch einige Orte aus der Region wiederfinden: den Rastatter Bahnhof, die Straßenbahnhaltestelle Merkurstraße in Rheinstetten oder auch das Steinmauerner Kieswerk.

Bei einer Zielgruppe komme „Der erste Sommer“ momentan besonders gut an: „Bei meinen Schülern. Die helfen eifrig mit, das Lied zu promoten“, sagt Lutz, Lehrer für Deutsch und Englisch an der Realschule Durmersheim. Denn daran hapere es momentan in der Tat. 25 Radiosender habe er angeschrieben, keiner habe reagiert. Außer SWR1, wo „Der erste Sommer“ vor einigen Wochen seine Premiere feierte.

Ziel: Die Miete für den Proberaum soll gedeckt werden

„Jetzt müssen wir halt die Revolution auf YouTube, TikTok und Spotify wagen und es ohne die Großen schaffen“, zeigt sich Lutz kämpferisch. Reich werden wolle „Tacheles!“ mit dem Song nicht. Lutz: „Wobei wir natürlich nicht ,nein’ sagen würden, falls uns jemand das Teil für viel Geld abkauft.“ Vorerst gebe man sich aber schon damit zufrieden, wenn die Miete für den Proberaum gedeckt würde.

Das mit der Revolution im Internet klappt derzeit schon ganz gut. Das Video wird dort eifrig geliked und geklickt, die Kommentare offenbaren, dass sich die Fanbase im Netz zu einem großen Teil aus Lutz’ Schülern zusammensetzt. „Unsere Zielgruppe ist von sechs bis 60 Jahre alt, wir hoffen, es finden sich noch mehr Unterstützer“, so der 46-jährige Gitarrist.

Die Reise von „Der erste Sommer“ sei mit der Veröffentlichung jedenfalls noch lange nicht zu Ende. Derzeit tüftelt Lutz mit einem Technoproduzenten an einem Remix des Sommersongs. Wer erleben will, wie „Tacheles!“ das Lied live performt, hat am 30. September die Gelegenheit dazu: Dann tritt die Band nach einem Jahr Pause wieder im Durmersheimer „Gamb“ auf.