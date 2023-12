In Rastatt ist am 15. Dezember „Tanz auf dem Weihnachtsmarkt“. Ötigheim lädt zum musikalischen Opening und in Au am Rhein lockt der Verkauf der „Auer Streffer“. Ein Überblick über die Weihnachtsmärkte am kommenden Wochenende in und um Rastatt.

Auch zum dritten Advent öffnen wieder einige Weihnachtsmärkte in Rastatt und Umgebung. In Rastatt wird am 15. Dezember zum Tanz auf den Weihnachtsmarkt eingeladen. Das Budendorf beim Fußballstadion Ötigheim eröffnet ebenfalls am 15. Dezember erstmals mit einem musikalischen Opening. Es wird bis zum 23. Dezember täglich öffnen.

In Au am Rhein und Kuppenheim wiederum beschränkt sich das Weihnachtsmarkttreiben auf das Wochenende 16. und 17. Dezember. Die BNN-Redaktion mit dem Überblick:

Rastatt lädt zum Tanz auf dem Weihnachtsmarkt ein

Bis Samstag, 23. Dezember, sorgen in Rastatt 31 weihnachtlich dekorierte Buden zwischen Historischem Rathaus und Stadtkirche St. Alexander, gepaart mit einem festlich illuminierten Lichterzauber, für ein stimmungsvolles Ambiente in der Innenstadt. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

In der Marktmitte gibt es wieder eine Bühne, auf der täglich ein Musikprogramm stattfindet. Die Besucher können Kunsthandwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen und finden liebevoll handgefertigte Produkte sowie ein großes kulinarisches Angebot.

Neben einem Karussell dreht auch eine Kindereisenbahn ihre Runden. Erstmals seit 2019 wird wieder die Kinderaktionshütte am Rathaus aufgebaut. Die kleinen Besucher erwartet dort ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Am Freitag, 15. Dezember, gibt es ab 17 Uhr den „Tanz auf dem Weihnachtsmarkt“ in Kooperation mit der Tanzschule Müller. Ab 19 Uhr spielt The Big B`s. Samstag ist um 15 und 16 Uhr Kasperletheater. Ab 19 Uhr kommt „Danny and the Boy“ auf die Weihnachtsmarktbühne.

Am Sonntag, 17. Dezember, ist um 15 Uhr eine Lesung mit Hans Peter Faller („Ludwig die Stadtmaus“), um 17 Uhr gibt es Musik mit Ossfeld & Hürst, ab 18 Uhr spielt „Acoustic Blend“.

Ötigheim: Musikalisches Opening mit „BeBlue“

Der einzige Weihnachtsmarkt in einer kleinen Gemeinde, der sich über acht Tage erstreckt, findet sich in Ötigheim. Vom 15. bis 23. Dezember bietet der Fußballverein als Veranstalter beim 16. Ötigheimer Weihnachtsmarkt in 14 Buden auf dem Multifunktionsplatz beim Fußballstadion ein buntes Programm. Öffnungszeiten: täglich von 17 bis 21 Uhr, sonntags ab 14 Uhr.

Den Ötigheimer Weihnachtsmarkt gibt es seit 2006. Legendär ist die Closing-Party am 23. Dezember, die dieses Jahr „2cool“ gestaltet. Erstmals gibt es laut Veranstalter zudem ein musikalisches Opening mit „BeBlue“ am 15. Dezember. Auch an den anderen Tagen ist ein vielfältiges musikalisches Rahmenprogramm geplant.

Neben Essensständen gibt es Wurstspezialitäten aus Italien zu kaufen, Schnäpse und Liköre aus der Region, Selbstgebasteltes, Dekoartikel und Schmuck. Sonntags besucht der Nikolaus mit der Kutsche den Weihnachtsmarkt. Die Kinder dürfen sich anschließend auf eine Kutschfahrt freuen.

Au am Rhein: Strefferverkauf gehört beim Weihnachtsmarkt dazu

Der Weihnachtsmarkt in Au am Rhein findet am 16. und 17. Dezember auf dem Hoggedeplatz vor der Rheinauhalle statt – zum 37. Mal. Eröffnung ist am 16. Dezember um 17 Uhr. Am 17. Dezember ist der Markt von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt wird von der Gemeinde und vom Förderverein Auer Dorfleben veranstaltet. Der gesamte Erlös wird für soziale Zwecke in der Gemeinde verwendet.

In liebevoll dekorierten Holzhütten finden Besucher ein vielfältiges weihnachtliches und kulinarisches Angebot. Wie immer kann man sonntags auch die echten „Auer Streffer“ erwerben, warme Hausschuhe, die ehrenamtliche Helferinnen aus alten Mänteln nähen. Der Markt eröffnet am 16. Dezember um 17 Uhr mit der Jugendkapelle des Musikvereins. Ab 19 Uhr gibt es Musik von „Mike un mir“ vor der Rheinauhalle.

Der Weihnachtsmarkt-Sonntag beginnt um 12 Uhr mit einem Adventssingen mit Silvia Dias und Maskottchen Kilian um 12 Uhr in der Rheinauhalle. Es folgen Auftritte des Kindergartens St. Josef (13.30 Uhr) und eine Musicalaufführung der Rheinauschule (14 Uhr) in der Rheinauhalle. Auf der Bühne ist um 15.30 Uhr der Weihnachtsmann zu Besuch. Um Tiere der Rheinauen und Falken geht es im Foyer der Halle ab 16 Uhr, um 17 Uhr tritt auf der Bühne das Trio Dreist auf, ab 19 Uhr der Musikverein.

Kuppenheim: Budendorf auf dem Friedensplatz

Die Knöpflestadt lädt am 16. und 17. Dezember zum Weihnachtsmarkt mit 17 Hütten auf dem Friedensplatz in Kuppenheim ein. Die Öffnungszeiten sind: Samstag von 16 bis 21.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Organisiert wird der Markt, der 2016 erstmals stattfand, von der Stadt. Nach der Eröffnung am 16. Dezember um 16 Uhr verteilt der Nikolaus kleine Geschenke.

Von den gewerblichen Anbietern werden selbst gebastelte Dekorationen, Kerzen und Weihnachtskarten angeboten. Für die Bewirtung ließen sich die Vereine, Organisationen und Gruppierungen wieder etwas Besonderes einfallen: Pulled Pork und Pulled Vegetables oder Raclette-Brot sind unter anderem im Angebot, ebenso Glühwein und Kinderpunsch.

Samstagabend spielt „Acoustic Blend“ ab 18 Uhr auf der Bühne. Das Sonntagsprogramm beginnt um 11 Uhr mit Aufführungen des Kindergartens und diverser Vereine. Um 13 Uhr gibt es eine Aufführung mit Eseln. Sonntagabend ab 17 Uhr spielt das „Sabrina Burkard Trio“.