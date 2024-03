Bedarf auch an Statisten

Das Straßentheaterfestival tête-à-tête steht vor der Tür: Wer älter als 16 Jahre ist und sich einmal inmitten von Schauspielern und Artisten tummeln will, der kann sich als Statistin oder Statist bewerben. Für zwei Produktionen werden Freiwillige gesucht, die sich zuvor in Workshops auf ihren Auftritt vorbereiten.

TheatreFragile sucht Statisten

Mit einer Maske sich in eine Person ohne signifikante und auf den ersten Blick wahrnehmbare Eigenschaften verwandeln und dabei doch sich selbst bleiben, zu diesem darstellerischen Abenteuer lädt das TheatreFragile ein. Gesucht werden Menschen ab 16 Jahren, weiblich und männlich, mit und ohne Fluchterfahrung. Der Workshop wird zwar auf Deutsch sein, fließende Kenntnisse der Sprache sind jedoch nicht erforderlich, mit Englisch und Französisch funktioniere es ebenso, heißt es.

Wann genau und wo die Aufführungen stattfinden, wird noch festgelegt, die Woche vom 27. Mai bis zum 2. Juni sollten sich potenzielle Darsteller allerdings für Proben und Aufführungen reservieren.

Beim ersten Helfertreffen für das in diesem Jahr zum 16. Mal stattfindende Internationale Straßentheaterfestival stellte das Organisationsteam um Christina Hernold und Norbert Graf, Leiter des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen, alle Tätigkeitsbereiche vor, die Freiwillige suchen.

Helfer für das tête-à-tête sind die Visitenkarte von Rastatt

„Ohne die freiwilligen Helfer vor und hinter der Bühne könnte das Festival nicht in der Form stattfinden“, so Christina Hernold. Es würde viel zu teuer, die Leistungen einzukaufen, und ganz wesentlich: Der besondere Flair, in Rastatt von Rastattern betreut zu werden, fehle. „Ihr seid während des tête-à-têtes die Visitenkarte der Stadt“.

Statisten werden auch für die Produktion im Ehrenhof gesucht: Das französische Zirkuskollektiv Collectif La Méandre sucht 20 Freiwillige, nur Frauen, die beim Stück zum Jubiläum „175 Jahre Badische Revolution“ mithelfen, wie in einer animierten Kinoaufführung das Revolutionsgeschehen zum Leben zu erwecken und das Publikum hineinziehen.

Weitere helfende Hände werden für das Festival, das einen Tag kürzer ist als in den Vorjahren, am Infostand des Fördervereins gesucht. Hier gibt es die neuesten Informationen, Tickets für die Abendveranstaltungen, die Merchandise-Produkte des Festivals, Programme und Buttons.

Gesucht werden auch Lastenfahrradfahrer, die als mobile Verkaufsstände in der Stadt unterwegs sind. Im Festivalbüro braucht es vor Beginn des Festivals flexibel einsetzbare Helfer, wenn Schilder gemalt, Briefe versandt, Deko gebastelt oder die Helfer-Ausweise vorbereitet werden.

An den Spielorten werden Teams aus Freiwilligen mit einem Koordinator darauf achten, dass alles für den jeweiligen Auftritt bereitsteht. Für das leibliche Wohl sorgt die Festivalküche, in diesem Jahr mit Küchenchefin Nicole Hein. Auch hier werden helfende Hände gebraucht. Täglich zwei Mahlzeiten für 200 Menschen müssen vorbereitet werden, es wird mehr vegetarisches und veganes auf der Speisekarte stehen. Auch für das Künstlercafé braucht es Helfer, die Getränke ausgeben, mit Musik für Wohlfühlatmosphäre sorgen – bis spät in die Nacht.

Wer Interesse hat, mittendrin im Tête-à-Tête zu sein, kann sich im Festivalbüro bei Katja Mai anmelden, Telefon (0 72 22) 38 92 42, E-Mail mai@kulturundveranstaltungen.de oder über den QR-Code der Anmeldeformulare.