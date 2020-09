Trägt Bank aus Rastatt Mitschuld, dass Seniorin auf Enkeltrick hereinfiel?

Anja R. ist wütend. Auf die Verbrecher, die ihre Mutter über den Tisch gezogen haben. Auf ihre Mutter, die sich über den Tisch hat ziehen lassen. Aber vor allem auf die Volksbank, die 20.000 Euro auf den Tisch gelegt und aus Sicht der Tochter den Betrug erst ermöglicht hat. Die Bank weist jede Verantwortung von sich.

Als am 23. Juni das Telefon von Elisabeth G. (Name von der Redaktion geändert) klingelt, weiß die 90-Jährige zunächst nicht, wer am anderen Ende der Leitung ist. Seit dem Tod ihres Mannes wohnt sie allein in Kuppenheim. „Oma, wie geht’s Dir?“, fragt der männliche Anrufer. Elisabeth G. hat vier Enkel. Nach ein paar weiteren Sätzen und Fragen ist sie überzeugt: Einen davon hat sie an der Strippe.

Betrüger gibt sich als Enkel in Notlage aus

Der vermeintliche Enkel gibt vor, sich in einer Notlage zu befinden. Er sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen und brauche dringend Geld. Er bittet seine Oma, zur Bank zu fahren und das Konto abzuräumen. Er werde einen Freund vorbeischicken, der das Geld abholen soll. „Und Oma: Das bleibt unser Geheimnis“, sagt er noch.