Zusatztag im Sommer

Wie der neue Abendmarkt in Rastatt mittwochs die Innenstadt beleben soll

Der Wochenmarkt am Dienstag, Donnerstag und Samstag in Rastatt ist beliebt. Jetzt setzt die Stadt eine seit Jahren diskutierte Idee um, die den Mittwoch in den Blick rückt.