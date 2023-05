Unbekannte brechen erneut ins Rastatter Landratsamt ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende erneut ins Rastatt Landratsamt eingebrochen. Bereits vergangene Woche stahlen Diebe einen Tresor aus einem Büroraum.

Einbrecher sind erneut ins Landratsamt in Rastatt eingedrungen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag Zutritt zum Gebäude am Schlossplatz. Nach Angaben der Polizei brachen sie Büroräume, Schränke und zwei Kaffeeautomaten auf. Zum Sach- und Diebstahlschaden machen die Ermittler noch keine Angaben.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in der vergangenen Woche im Landratsamt. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hatten Einbrecher aus einem Büro einen Tresor entwendet. In dem 55 Kilo schweren Safe lagen mehrere Dienstsiegel. Der Tresor stand in einem Büro des Amts für Umwelt und Gewerbeaufsicht.

Auf ihrer Internetseite hat die Kreisverwaltung zehn Dienstsiegel aufgelistet, die wegen des Diebstahls jetzt ungültig sind. Wie der oder die Täter vergangene Woche ins Gebäude gelangten, konnte die Polizei bis jetzt noch nicht herausfinden. Auch nach der Tat am Wochenende ist unklar, wie sich die Einbrecher Zutritt verschafft haben.

Erst im Februar hatte das Landratsamt ungebetene Besucher. Einbrecher knackten den Geldautomaten der BB-Bank und erbeuteten mehr als 60.000 Euro. Mittlerweile ist der defekte Automat entfernt worden. Er wird aus Sicherheitsgründen nicht mehr ersetzt.