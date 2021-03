Das Wetter an diesem Vormittag mit Sonnenschein und blauem Himmel passt zur guten Stimmung von Olga Winterholler. „Wir sind sehr, sehr froh, dass wir wieder aufmachen können“, sagt die Filialleiterin der Buchhandlung Thalia in Rastatt.

Andere Händler haben weniger Glück. Während im benachbarten Baden-Baden alle Geschäfte am Montag wieder ihre Türen öffnen dürfen, bleibt das im Landkreis Rastatt die Ausnahme.

Die 7-Tage-Inzidenz macht den Unterschied. Sie liegt in der Kurstadt unter 50, im Landkreis weit darüber. Sabine Karle-Weiler darf in ihrem Modehaus am Rastatter Marktplatz deshalb nur Kunden nach Terminvereinbarung begrüßen. „Ich verstehe, dass die Kollegen in Baden-Baden sich freuen, dass sie aufmachen dürfen“, sagt die Sprecherin des Rastatter Einzelhandels. Wäre der Fall umgekehrt, würde es ihr genauso gehen. Aber sie hofft trotzdem, dass es keinen Einkaufstourismus gibt: „Wir versuchen, an unsere Kunden zu appellieren: Haltet uns die Treue!“