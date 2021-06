Vernachlässigter Beruf

Vom Leistungssportler zum Bademeister: Rastatter Matthias Andresen leitet den Badebetrieb im Natura

Matthias Andresen leitet als Meister für Bäderbetriebe das Rastatter Freibad Natura und auch das Alohra, das derzeit allerdings wegen baulicher Mängel geschlossen ist. Seit 2020 arbeitet Andresen in Rastatt. Zuvor sammelte der ehemalige Schwimmtrainer schon in Breisach und Waldkirch Erfahrungen in der Bäderaufsicht.