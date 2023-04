Kritik von Ex-OB

Vor Bürgerentscheid: Rastatter Landrat wirbt bei Mitarbeitern für Klinik-Standort am Münchfeldsee

Landrat Christian Dusch (CDU) hat die Mitarbeiter des Landratsamts Rastatt in einem Schreiben aufgefordert, bei der Bürgerentscheidung am 7. Mai mit „Nein“ abzustimmen. Ex-OB Walker wirft ihm vor, damit in die Meinungsbildung einzugreifen.